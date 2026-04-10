Um mês e meio após os primeiros mísseis dos Estados Unidos e de Israel caírem sobre Teerã, americanos e iranianos têm marcada para este sábado (11) a primeira reunião para discutir o fim das hostilidades que jogaram o Oriente Médio e o mercado global de energia em uma crise sem precedentes.\nAo longo desta sexta-feira (10), contudo, o Irã manteve a disposição de cancelar as conversas caso o Estado judeu não inclua o Hezbollah libanês no cessar-fogo de duas semanas anunciado na terça (7) para viabilizar as negociações.\nAtaques ao Líbano fazem Irã ameaçar deixar cessar-fogo e parar navios em Hormuz\nSob pressão dos EUA, Israel abre negociação com Líbano\nA reunião está marcada para ocorrer no hotel Serena de Islamabad, a capital do Paquistão conhecida pelo caráter soporífero rompido pelo atentado ocasional. Um forte esquema de segurança praticamente fechou a cidade, com bloqueios até nas famosas trilhas em seus arredores.