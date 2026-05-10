O Irã elevou o tom contra os Estados Unidos e aliados neste domingo (10) ao ameaçar restringir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz e atacar bases americanas se petroleiros iranianos forem alvo de ações na região.\nO Exército iraniano disse que países que aplicarem sanções dos EUA terão dificuldades para cruzar o Estreito de Hormuz. A advertência veio após Washington anunciar, em 1º de maio, novas sanções contra interesses iranianos e falar em represálias a navios que paguem às autoridades de Teerã para atravessar a rota.\nO Irã afirmou que criou um novo dispositivo jurídico e de segurança para a travessia. "Estabelecemos um novo dispositivo jurídico e de segurança no Estreito de Hormuz. A partir de agora, todo navio que desejar atravessá-lo deverá coordenar-se conosco", disse Mohammad Akraminia, responsável do Exército, à agência oficial Irna.