O ministro da Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, anunciou hoje que o Estreito de Hormuz foi reaberto para navegação durante o cessar-fogo com o Líbano.\nAraghchi declarou no X que a passagem para todos os navios comerciais está completamente aberta. O ministro detalhou que a circulação deve permanecer durante o período de cessar-fogo entre o Líbano e Israel.\nDonald Trump agradeceu pela liberação. "O Irã acaba de anunciar que o Estreito de Hormuz está totalmente aberto e pronto para a navegação. Obrigado", escreveu na Truth Social.\nO presidente dos Estados Unidos anunciou ontem que o Líbano e Israel concordaram com um cessar-fogo, que inclui o Hezbollah. Ataques acontecem desde 2 de março e, segundo o governo libanês, deixaram mais de 2.000 mortos.\nTrégua terá duração de dez dias, segundo Trump. O presidente dos EUA anunciou o cessar-fogo em publicação na rede Truth Social: "Ambos querem ver a paz, acredito que isso acontecerá em breve".