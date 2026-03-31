A estatal de petróleo do Kuwait disse nesta segunda-feira (30) que um de seus superpetroleiros foi atingido pelo Irã enquanto estava ancorado no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a empresa, a embarcação pegou fogo e há o risco de um vazamento de petróleo nas águas do golfo Pérsico.\nA Kuwait Petroleum Corporation afirmou que o petroleiro Al-Salmi estava totalmente carregado quando foi atingido por um drone iraniano. Por volta das 22h30, horário de Brasília, bombeiros conseguiram extinguir as chamas no navio, de acordo com o governo de Dubai. Não houve feridos e a segurança de todos os 24 tripulantes foi garantida, disseram as autoridades.\nO governo do Kuwait disse que suas defesas antiaéreas estavam interceptando projéteis iranianos, sem dar mais detalhes.\nDesde que foi atacado pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, o Irã, que não tem capacidades militares para atingir o território americano diretamente, vem disparando mísseis contra as monarquias árabes do Golfo, aliadas dos EUA.