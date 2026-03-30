A Guarda Revolucionária do Irã confirmou nesta segunda-feira (30) a morte do comandante da Marinha local, Alireza Tangsiri.\nTangsiri morreu após sofrer ferimentos em ataque militar dos EUA com o Irã, segundo a guarda. A confirmação da morte dele foi feita pela agência de notícias estatal Irna na manhã desta segunda-feira (30).\nSubstituto de Tangsiri não foi anunciado até o momento. O militar era responsável pelo fechamento do Estreito de Hormuz, segundo as autoridades israelenses e americanas.\nA morte do chefe militar é mais uma entre líderes iranianos assassinados desde o começo da guerra, em 28 de fevereiro. Entre as mortes confirmadas pelo país desde o começo da guerra estão o líder supremo Ali Khamenei e o chefe do Conselho de Segurança do país, Ali Larijani.\nAtaque ao Irã não foi nada perto do que virá, diz Israel