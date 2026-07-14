O bloqueio naval dos Estados Unidos contra embarcações indo ou vindo do Irã começou nesta terça-feira (14) às 17h de Brasília, marcando uma nova fase no conflito entre os americanos e a teocracia persa. Segundo a Marinha americana, a Marinha americana impedirá embarcações com destino ou saindo de portos iranianos de trafegar pelo estreito de Hormuz, além de navios mercantes com bandeira do país. Há na região dois porta-aviões americanos e cerca de 20 navios de combate e apoio, notadamente destróieres da classe Arleigh Burke, usados para abordagens contra adversários.\nA medida já valeu antes, entre 13 de abril e 17 de junho, quando foi assinado o acordo de cessar-fogo que Donald Trump declarou nulo na quarta passada (8). O Comando Central dos EUA, responsável pelo Oriente Médio, disse ter desviado 140 embarcações e imobilizado outras 9.