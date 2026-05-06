O Irã pediu a países-membros da ONU que rejeitem uma proposta de resolução apoiada pelos Estados Unidos sobre a passagem no Estreito de Hormuz.\nA missão iraniana na ONU diz que a saída viável é encerrar a guerra. Em publicação na rede X, a representação em Nova York afirmou na quarta-feira que "a única solução viável no Estreito de Hormuz é clara: um fim permanente da guerra, o levantamento do bloqueio marítimo e a restauração da passagem normal".\nTeerã acusa Washington de usar a liberdade de navegação como pretexto. Segundo a manifestação iraniana, os Estados Unidos tentam legitimar ações ilegais ao defender a proposta e pressionar os demais países a apoiá-la.\nA resolução cobra o fim de ataques e da instalação de minas no estreito. O texto também pede que o Irã pare de cobrar pedágios, informe o número e a localização das minas marítimas que teria colocado e apoie a criação de um corredor humanitário.