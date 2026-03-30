Em meio à guerra com Israel e os Estados Unidos, o Irã lançou uma campanha para recrutar crianças e adolescentes a partir dos 12 anos para voluntariado em algumas funções, como patrulhas armadas e postos de controle de inteligência e segurança no país.\nIniciativa da milícia armada iraniana foi batizada de "Combatentes Defensores da Pátria pelo Irã". Além da televisão estatal, outros meios de comunicação ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, segundo a Al Jazeera, têm incentivado a população, inclusive mulheres, a manter o controle nas ruas, ante a iminente ameaça de ataques terrestres ao país.\n"Reduzimos o limite de idade para mais de 12 anos. Portanto, agora, crianças de 12 ou 13 anos poderão participar" Rahim Nadali, vice-diretor de assuntos culturais da Guarda Revolucionária Islâmica em Teerã.