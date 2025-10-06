Israel disse nesta segunda-feira (6) que mais 171 ativistas da flotilha Global Sumud, que tentava romper o bloqueio de ajuda humanitária de Tel Aviv à Faixa de Gaza, foram deportados para Grécia e Eslováquia. O grupo inclui a ativista climática Greta Thunberg.\nDe acordo com o Estado judeu, os deportados são cidadãos de Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polônia, Alemanha, Bulgária, Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Sérvia e Estados Unidos.\nBrasileiros não estão no grupo, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores israelense.\n"Proposta de paz em Gaza é digna da dupla Trump e Netanyahu"\nIsrael ordena evacuação total da Cidade de Gaza e diz que aumentará ataques\nIsrael retoma envio aéreo de comida a Gaza após críticas por fome na região