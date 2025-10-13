Refém libertado Matan Angrest com representantes das Forças de Defesa de Israel (IDF) (Foto: Divulgação/IDF/ G1 Mundo)\nIsrael começou a libertar nesta segunda-feira (13) os quase 2.000 prisioneiros palestinos que estavam detidos desde o início da guerra em Gaza como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza. Vários ônibus transportando palestinos chegaram à cidade de Ramallah, na Cisjordânia.\nUma multidão se reuniu em torno dos veículos, e muitos entoavam "Allahu akbar", ou "Deus é o maior", em comemoração. A expectativa é que 250 prisioneiros palestinos e 1.700 moradores de Gaza detidos desde o início do conflito sejam libertados nas próximas horas. Parte do grupo estava na penitenciária israelense de Ofer.\nIsrael transfere prisioneiros palestinos enquanto Hamas reúne reféns em Gaza\nPaz sob ameaça de uso de força pelos EUA, veem analistas