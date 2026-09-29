Um ataque aéreo israelense matou nesta terça-feira (29) o chefe do braço armado do Hamas no norte de Gaza, disseram autoridades dos dois lados. O grupo terrorista o descreveu como um dos líderes do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território palestino.\nO governo de Israel afirmou que suas Forças Armadas localizaram e mataram Izz al-Din Al-Beik, que, segundo as autoridades israelenses, estava envolvido no planejamento de ataques e no recrutamento. O Hamas confirmou sua morte.\nSocorristas disseram que o ataque israelense atingiu um edifício residencial no bairro de Nasr, na Cidade de Gaza, por volta do amanhecer. Uma segunda pessoa morreu em decorrência dos ferimentos após o ataque, informaram autoridades de saúde.\nMais tarde nesta terça-feira, um ataque aéreo israelense nas proximidades de uma clínica médica no campo de refugiados de Jabalia matou uma pessoa, elevando o número de mortos no dia para pelo menos três, segundo socorristas. Os militares disseram que tinham como alvo um combatente na área.