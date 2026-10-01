O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciou nesta quinta-feira (1º) que vai condecorar os quatro passageiros israelenses que, na quarta (30), dominaram o copiloto de um voo da Flydubai entre Dubai e Tel Aviv. Segundo autoridades israelenses, o homem esfaqueou o comandante da aeronave e teria tentado derrubar o avião com todos os passageiros a bordo.\n"Quero apresentar seu ato de heroísmo ao comitê consultivo do Prêmio Presidencial de Heroísmo Cidadão e recomendarei que seja concedido", afirmou Herzog em comunicado. A condecoração foi criada após os ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023.\nO presidente afirmou que os quatro passageiros se colocaram em risco para "salvar outras pessoas" e evitar "um terrível desastre." Segundo Herzog, eles demonstraram "iniciativa, coragem e responsabilidade coletiva em um momento de perigo extremo".