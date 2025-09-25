O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado a cinco anos de prisão nesta quinta-feira (25), dois deles com suspensão da pena, após ser considerado culpado de associação ilícita por tentativas de obter fundos para sua campanha presidencial de 2007 a partir da Líbia, durante o regime do ditador Muammar Gaddafi (1942-2011).\n"Eu lutarei até meu último sopro", afirmou Sarkozy após a sentença. "Dormirei na prisão de cabeça erguida." No comando da França de 2007 a 2012, ele foi absolvido de outras acusações, incluindo corrupção e financiamento ilegal de campanha.\nPela decisão, o ex-presidente de 70 anos terá de cumprir três anos de prisão mesmo que recorra, uma sentença muito mais dura do que se esperava. Ainda não há definição, porém, de quando a pena em regime fechado entrará em vigor. Um anúncio deve ocorrer nos próximos dias. Segundo o site Le Canard Enchaîné, Sarkozy terá de que comparecer no dia 13 de outubro à Procuradoria para saber que dia será preso.