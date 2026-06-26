Estados Unidos, Israel e Líbano assinaram nesta sexta-feira (26), um acordo-quadro para cessar as hostilidades na região.\nO acordo foi anunciado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, após negociações em Washington.\nTemos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o governo soberano do Líbano e, é claro, o governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos da América", disse Rubio durante a cerimônia de assinatura.\nO acordo estabelece "um marco para uma paz e uma segurança duradouras", acrescentou o chefe da diplomacia americana.\nA paz no Líbano é colocada por negociadores iranianos como pré-requisito para o fim da guerra com os EUA e Israel. O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, voltou a afirmar isto nesta quarta-feira (24).\nIsrael e o Líbano estão em guerra novamente desde 2 de março, quando o grupo extremista Hezbollah disparou contra o vizinho, em apoio ao Irã. Os israelenses responderam com ataques aéreos e terrestres, que já mataram mais de 4.000 pessoas no Líbano.