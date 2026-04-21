"Adeus, padre", escreveu na rede social X o jornalista Salvatore Cernuzio pouco antes das 10h do dia 21 de abril de 2025. O post de despedida deixou em alerta seus seguidores de que a frase pudesse estar relacionada ao papa Francisco. Três minutos depois, o perfil do canal de notícias do Vaticano confirmava que o pontífice tinha "voltado à casa do Pai".\nNaquela manhã, dia seguinte ao domingo de Páscoa, Francisco morreu na Casa Santa Marta, onde morava no Vaticano. Aos 88 anos, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) seguido de insuficiência cardíaca. Sua saúde estava frágil tanto pela idade quanto pela recuperação dos quase 40 dias de internação hospitalar.\nAs últimas palavras foram pronunciadas por volta das 5h, quando chamou o enfermeiro de plantão para pedir água. "Obrigado, desculpe o incômodo", disse o papa. Dali em diante, o mal-estar se tornou irreversível. A morte foi decretada às 7h35, madrugada no Brasil.