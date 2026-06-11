O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (11) uma redução nos dados prévios de desmatamento da amazônia e do cerrado e disse que os Estados Unidos mentem ao usar o meio ambiente como argumento para justificar um novo tarifaço.\nTanto o chefe do governo quanto seus auxiliares criticaram as acusações americanas. No início de junho, autoridades da gestão de Donald Trump propuseram que novas tarifas sejam impostas sobre produtos brasileiros vendidos no mercado dos EUA. Um dos motivos que justificariam a medida americana seria o desmatamento no Brasil.\nO governo brasileiro divulgou que o sistema de monitoramento aponta para redução de 37,5% dos alertas de desmatamento na amazônia nos últimos dez meses. No caso do cerrado, a diminuição foi de 8,2%. A comparação é entre os períodos de agosto a maio terminados em 2025 e 2026.