-Ataque à Venezuela (1.3356693)\nO governo Lula fará uma reunião de emergência neste sábado (3) para tratar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, informou o canal GloboNews.\nEncontro acontece ainda pela manhã no Palácio do Itamaraty. Não há detalhes sobre se Lula, que está no Rio, e Mauro Vieira, que está de férias, participarão do encontro.\nTrump diz que capturou Maduro\nPresidente dos EUA diz que Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ainda conforme o presidente dos EUA, eles foram "levados para fora do país".\nSem comentar a suposta captura de Maduro, o governo venezuelano classificou os ataques como uma "grave agressão militar". Em comunicado oficial, eles dizem que as explosões atingiram áreas civis e militares em Caracas e nos Estados de Miranda, Aragua e La Guaira.\n"Essa agressão ameaça a paz e a estabilidade internacionais e coloca em risco a vida de milhões de pessoas", afirma o comunicado.