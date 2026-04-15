O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em um vídeo que presta a "mais profunda solidariedade" ao papa Leão 14 após o líder religoso ter sido atacado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nO conteúdo foi gravado para 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (15).\nDefensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a ser adoradas pelos simples mortais", diz o petista na mensagem gravada, sem citar Trump diretamente.\nNo dia anterior, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum, Lula disse que "ninguém precisa ter medo de ninguém" e que os ataques do presidente americano não contribuem para o debate.\nEle [papa] está correto na crítica que ele fez ao presidente Trump."