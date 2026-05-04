O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá viajar nos próximos dias para os Estados Unidos, onde deve se encontrar com o chefe do governo do país, Donald Trump.\nA expectativa é de que a reunião seja na quinta-feira (7) e a confirmação oficial deve sair em comunicado da Casa Branca. A expectativa é que o presidente embarque na quarta e retorne na sexta-feira (8).\nLula deve viajar junto com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que esteve nos EUA durante as reuniões da primavera do FMI (Fundo Monetário Internacional) e anunciou no início de abril uma parceria estratégica entre os dois países para o combate ao crime organizado transnacional.\nTrump diz que Lula pode falar com ele quando quiser\nLeia íntegra de resposta de Lula a carta de Trump\nLula defende papa após ataques de Trump\nAntes do encontro, Lula tinha dito que pretendia encontrar com Trump em março, mas a ideia não foi adiante na época.