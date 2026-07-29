O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (28) que não é "louco" para brigar com os Estados Unidos e com a China, e defendeu que o Brasil deve derrotar as superpotências por meio do estudo e da ciência.\nLula declarou que prefere investir em pesquisa a entrar em conflito armado ou financeiro com grandes potências. "Eu não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm", na 78ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), em Niterói (RJ).\nO presidente brasileiro também afirmou que não fará promessas em sua campanha para reeleição. Ele defendeu que os eleitores devem votar com base nas ações já realizadas em seu governo, e não em promessas futuras.\nALCKMIN CHAMA ATAQUE DE MILEI DE "LAMENTÁVEIS"\nGeraldo Alckmin classificou os ataques do presidente argentino Javier Milei ao Brasil como "lamentáveis". O vice-presidente afirmou que Milei presta um desserviço ao próprio país ao se envolver de forma grosseira em assuntos internos brasileiros.