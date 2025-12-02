O presidente Lula (PT) ligou nesta terça-feira (2) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonema no qual trataram do combate ao crime organizado. Sem citar as interferências do país na Venezuela, o brasileiro pediu cooperação dos EUA no tema, em ligação que durou 40 minutos, segundo o Planalto.\n"O presidente Lula ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior", diz a nota do governo brasileiro.\n"O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas", afirma o Planalto no comunicado.