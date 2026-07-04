O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu nesta sexta-feira (3) a eleição de Keiko Fujimori para a Presidência do Peru. Política populista de direita e filha do ditador peruano Alberto Fujimori, Keiko tem a vitória contestada pelo seu adversário Roberto Sánchez, de esquerda.\n"Parabenizo a presidenta eleita Keiko Fujimori por sua vitória nas eleições presidenciais peruanas. Desejo-lhe pleno êxito na condução de seu mandato e na importante tarefa de agregar o povo peruano em torno de um projeto comum de desenvolvimento", disse Lula em uma publicação no X, antigo Twitter.\n"Conte com o Brasil para construirmos juntos uma América do Sul mais próspera, integrada, democrática e soberana", escreveu o presidente brasileiro.\nCom a eleição de Keiko no Peru e de Abelardo de la Espriella na Colômbia, também de direita, o Brasil vive isolamento com governo de esquerda na América Latina.