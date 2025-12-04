O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou nesta quarta-feira (3) que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 23 de novembro. A ligação havia sido reportada pela imprensa americana e confirmada por Trump no último domingo (30).\n"Conversei com o presidente dos EUA, Donald Trump. Posso dizer que a conversa foi em tom de respeito", disse Maduro na quarta. "Inclusive, posso dizer que foi um diálogo cordial entre o presidente dos EUA e o presidente da Venezuela.\n"Se essa chamada significa que estamos dando passos em direção a um diálogo respeitoso, Estado a Estado, país a país, que seja bem-vindo o diálogo, a diplomacia, porque sempre buscamos a paz", disse o ditador venezuelano.\nLula liga para Trump e discute combate ao crime organizado em meio a tensão na Venezuela