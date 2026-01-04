O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou neste sábado (3) no Aeroporto Internacional Stewart, nos arredores da cidade de Nova York, sob forte escolta de policiais, militares e agentes de segurança após ser capturado durante ataque dos Estados Unidos contra Caracas horas antes.\nMaduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para um navio militar americano no Caribe e, então, transportados até Nova York, onde responderão a acusações feitas pelo Departamento de Justiça do governo Donald Trump de crimes como narcoterrorismo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.\nNas imagens captadas por emissoras dos EUA, é possível ver Maduro caminhando de forma lenta, aparentemente algemado nas mãos e nos pés, rodeado de dezenas de policiais fortemente armados. Não é possível identificar Flores no vídeo.