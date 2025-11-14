O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira (13) que queria "paz" com os Estados Unidos. Ele descartou que estivesse preocupado com a escalada de ataques dos Estados Unidos, que tem aumentado ofensivas no Caribe nos últimos meses. "Estamos ocupados com o povo", disse ao repórter Stefano Pozzebo, da CNN Internacional, no meio de apoiadores durante um comício em Caracas.\nMaduro também pediu o "fim de guerras eternas e injustas" e a união "pela paz do continente". "Que se unam para a paz do continente. Sem mais guerras eternas. Sem mais guerras injustas, sem mais Líbia, sem mais Afeganistão. Vida longa à paz", disse ao jornal.\nQuestionado se tinha uma mensagem para Donald Trump, o ditador falou em inglês: "Minha mensagem é: 'yes peace'", disse. O termo quer dizer "sim, paz" em inglês.