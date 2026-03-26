O ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, compareceu nesta quinta-feira (26) a um tribunal de Nova York pela segunda vez desde sua captura na operação militar dos Estados Unidos de 3 de janeiro.\nA audiência durou pouco mais de uma hora e terminou sem uma decisão a respeito do pagamento da defesa de Maduro e de sua mulher, Cilia Flores, já que as sanções dos EUA proíbem o uso de fundos do regime venezuelano para isso.\nO casal está detido no Brooklyn há quase três meses e só saiu da prisão antes para a primeira audiência, em que o chavista se declarou "prisioneiro de guerra" e afirmou ser inocente das acusações de tráfico de drogas.\nEles chegaram para a audiência por volta das 12h30 (horário de Brasília). Maduro e Cilia permaneceram sentados e usando fones de ouvido, acompanhando a tradução simultânea, enquanto defesa e promotoria discutiam como custear suas despesas legais. O juiz Alvin Hellerstein é o responsável pelo caso.