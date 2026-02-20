Mais de 5.000 mulheres e meninas foram mortas na Ucrânia e outras 14 mil ficaram feridas desde quando a Rússia invadiu o país, em fevereiro de 2022, afirmou Sofia Calltorp, diretora da ONU Mulheres, durante uma entrevista coletiva em Genebra nesta sexta-feira (20).\nA declaração foi dada na semana em que ocorrem novas negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. As conversas foram descritas como difíceis tanto por Moscou quanto por Kiev e terminaram sem avanços concretos.\nTambém nesta sexta, um ataque ucraniano com drones deixou um morto em Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia, informou durante a madrugada o governador da cidade nomeado por Moscou, Mikhail Razvozhaiev. O local foi alvo de vários ataques da Ucrânia em quase quatro anos de conflito.\n"As forças de defesa aérea e nossa Frota do Mar Negro seguem repelindo o ataque das Forças Armadas ucranianas. Já foram derrubados 16 veículos aéreos não tripulados", publicou o governador no aplicativo Telegram. "Como resultado do ataque das Forças Armadas ucranianas contra Sebastopol, um homem perdeu a vida."