Uma menina australiana de 10 anos ficou com queimaduras graves no rosto após participar de uma tendência que circula nas redes sociais e envolve aquecer brinquedos antiestresse no micro-ondas.\nCaso aconteceu em Gold Coast, na Austrália. Violet Zerbst havia visto vídeos na internet em que usuários colocavam um brinquedo sensorial do tipo "squishy" no micro-ondas para deixá-lo mais macio. Sem imaginar os riscos, ela decidiu repetir o procedimento em casa.\nBrinquedo explodiu após ser aquecido. Segundo relatos da família à imprensa australiana, Violet colocou o brinquedo recheado com gel no micro-ondas por cerca de 30 segundos. Ao retirá-lo, começou a apertá-lo normalmente.\nFoi então que o objeto explodiu. "Eu apertei por uns três segundos e ele virou uma espécie de bola antes de explodir no meu rosto", contou a menina ao jornal Gold Coast Bulletin.