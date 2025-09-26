A mexicana Paloma Nicole Arellano Escobedo, 14, morreu no último dia 20 por complicações de cirurgias plásticas, denuncia o seu pai, Carlos Arellano. Ele afirma que não havia dado o consentimento para os procedimentos e que a causa da morte foi encoberta em seu atestado de óbito.\nPaloma foi submetida a um implante de silicone nos seios, lipoaspiração e um lifting de glúteos. Ela sofreu complicações das cirurgias, realizadas no dia 12 na Clínica Santa María de Durango, segundo os jornais El Heraldo de México e El Universal.\nNo dia 11, a mãe, Paloma Escobedo Quiñónez, avisou o pai da adolescente que ela havia sido diagnosticada com covid-19. Por isso, ela levaria a menina para passar alguns dias em uma área montanhosa para que ela pudesse se isolar e se recuperar. A mãe ainda justificou que, se ele não conseguisse falar com as duas, é porque a área teria uma recepção ruim de sinal de celular, contou Carlos Arellano ao Canal 12 de Durango.