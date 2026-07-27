Uma mulher de 45 anos foi presa por suspeita de tráfico de pessoas após desembarcar com uma menina de 12 anos prometida em casamento em um aeroporto de Lisboa, em Portugal.\nAs duas estavam em um voo vindo de Dakar, no Senegal, e se passaram por mãe e filha. A suspeita foi descoberta durante entrevista de fiscais de imigração, na sexta-feira.\nMulher foi detida após agentes de fronteira identificarem inconsistências nos documentos da criança. O documento usado pela menina era de outra pessoa, segundo a PSP (Polícia de Segurança Pública de Portugal).\nEntrevistada por uma equipe especializada, a menina contou aos policiais que foi entregue pelos pais para ser levada à França por uma "promessa de casamento". Segundo o relato, ela seria entregue a um homem a quem teria sido prometida como uma forma de quitar uma dívida da família.