Um menino de 11 anos morreu após levar um tiro nas costas enquanto brincava de tocar campainhas no Texas, nos Estados Unidos.\nUm menino de 11 anos que não teve seu nome divulgado morreu neste domingo (31) após levar um tiro. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.\nNo sábado à noite, o menino estava com outras crianças brincando de tocar a campainha e correr em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Por volta das 23h, uma pessoa, que também não teve a identidade divulgada, o seguiu e atirou em suas costas.\nUma pessoa foi detida para interrogatório e liberada em seguida. Investigadores estão analisando vídeos de câmeras de segurança.\n"Muito provavelmente vai ser uma acusação de assassinato", disse detetive. O Sargento Michael Cass, detetive de homicídios da Polícia de Houston deu entrevista a uma afiliada da CNN na região e descartou a possibilidade de legítima defesa.