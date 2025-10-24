Oliver Gorman, um menino de 12 anos, morreu na região de Manchester, na Inglaterra, após inalar desodorante em um desafio do TikTok conhecido como Chroming, o desafio do desodorante, no Brasil.\nInvestigação apontou contaminação por butano. A morte aconteceu em 5 de maio e o inquérito foi divulgado nesta quinta-feira (23), constatando que o menino veio a óbito por inalação do gás vindo do desodorante que ele usou para cumprir o desafio.\nBebê é encontrada morta dentro de casa em Goiânia\nMadrasta que maltratava o enteado autista e que chegou a esfregar fezes em seu rosto é condenada a 8 anos de prisão\nA família tinha acabado de voltar de férias. A mãe de Oliver, Clare Gillespie, contou que encontrou o filho desacordado no quarto dele menos de uma hora após retornarem de férias no País de Gales. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não pôde ser salvo.