Mais de 25 mil migrantes já voltaram a Marrocos após entrarem de forma irregular em Ceuta, cidade autônoma espanhola. As informações são da agência EFE.\nO retorno ocorre após cerca de 50 mil pessoas cruzarem a fronteira. A EFE relata que as saídas seguem em ritmo acelerado, com centenas de pessoas deixando a cidade em poucos minutos.\nMaioria dos imigrantes é formada por jovens que passaram a noite ao relento e desistiram de permanecer na Espanha. Muitos disseram ter entendido que não conseguiriam regularizar a situação e decidiram voltar por conta própria.\nTrump exige paz com Israel em acordo nuclear com a Arábia Saudita\nMenina é resgatada após ser prometida em casamento para quitar dívida\nTrump diz que China interferiu na eleição de 2020 dos EUA em discurso repleto de teorias da conspiração\nParte do grupo que tentou chegar a Ceuta se concentrou na cidade marroquina de Fnideq (Castillejos) e começou a retornar para outras regiões do país. Exaustos e com roupas molhadas, eles tentam embarcar em ônibus, caminhões, táxis compartilhados e até carros particulares em direção a Tânger, para seguir viagem até suas cidades.