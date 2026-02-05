Nesta quinta-feira (5), o governo do México retomou a emissão de visto eletrônico para brasileiros que desejam visitar o país. Desde 2022, o país havia suspendido essa modalidade.\nEsta mudança é valida apenas para vistos de visitante —não se aplica à autorização para trabalhar ou estudar no país— e para a entrada por via aérea, inclusive em casos de conexão. Viajantes que ingressarem por via terrestre ou marítima precisarão solicitar o visto físico.\nAtaque a tiros deixa três mortos na Austrália\nRússia e EUA tentam estender tratado sobre armas nucleares\nUm mês após captura de Maduro, Venezuela vive abertura econômica sob tutela dos EUA\nDiferente da versão física, o visto eletrônico pode ser solicitado pela internet, no site do governo mexicano, sem necessidade de comparecer à embaixada. No entanto, ele é válido só para uma única entrada no país. Caso o viajante deseje retornar, será necessário solicitar um novo visto.