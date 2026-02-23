Após a morte de um megatraficante do México desencadear uma onda de violência, ao menos 10 dos 32 estados do país suspenderam as aulas presenciais nesta segunda-feira (23). O Poder Judiciário também anunciou que os juízes podem manter os tribunais fechados se considerarem necessário.\nO governo dos Estados Unidos emitiu um alerta para que seus cidadãos no país vizinho não saíssem de casa. Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", era o líder de um dos cartéis mais poderosos do México, o Jalisco Nova Geração. Ele foi morto na operação após ser ferido em um confronto com militares.\nNo estado de de Jalisco, onde seu grupo criminoso foi fundado e está sediado, o clima é de tensão após a população presenciar cenas de caos. O local fica a cerca de 550 km da Cidade do México, onde as escolas abriram normalmente.