Milhares de manifestantes tomaram as ruas de várias cidades dos Estados Unidos em protestos contra políticas vistas como autoritárias do presidente americano, Donald Trump, neste sábado (18).\nA manifestação, chamada "No kings" (sem reis) e organizada por vários grupos civis, critica medidas do republicano relativas à imigração, educação, saúde e segurança que estão levando o país por um caminho autocrático, segundo os manifestantes. Entidades participantes esperavam cerca de 2.600 focos de protesto em todos os 50 estados do país.\nAs marchas —grandes e pequenas, em cidades, subúrbios e localidades menores— ocorrem após outros protestos massivos semelhantes, em junho, e refletem a frustração de parte da população com uma agenda que Trump implementou com velocidade sem precedentes e atropelando mecanismos democráticos desde que voltou à Casa Branca, em janeiro.