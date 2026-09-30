Voo FZ1073 da Flydubai com destino a Tel Aviv desvia rota após incidente a bordo em nesta madrugada (Flightradar24.com/Handout)\nO governo de Israel avalia que o incidente ocorrido em um voo dos Emirados Árabes Unidos para Israel, que foi desviado para a Arábia Saudita após transmitir sinais de emergência nesta quarta-feira (30), foi uma tentativa de ataque terrorista.\n"A noção ingênua de que nossos inimigos prezam pela vida e de que deveríamos ter pena deles recebeu outro lembrete nesta manhã, na forma de um terrorista que planejava derrubar um avião e assassinar os 180 israelenses a bordo", afirmou o ministro da Segurança Nacional de Israel, o extremista Itamar Ben-Gvir.\nSegundo agência Reuters, que ouviu duas autoridades israelenses que falaram sob condição de anonimato, um dos pilotos teria tentado derrubar o avião. De acordo com elas, o copiloto teria esfaqueado o comandante antes de a tripulação entrar na cabine de comando e assumir o controle da aeronave. Uma autoridade havia dito anteriormente à Reuters que o avião transmitiu os sinais de emergência depois que os pilotos entraram em confronto físico.