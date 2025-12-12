Os ministros da Defesa do Japão e dos Estados Unidos conversaram por telefone nesta quinta-feira (11) após exercícios militares da China em regiões próximas a ilhas japonesas. O chefe da pasta, Shinjiro Koizumi, e sua contraparte americana, Pete Hegseth, trocaram "opiniões francas" sobre a situação regional, segundo Tóquio.\nUm dos pontos principais da discussão foi a acusação do Japão de que aeronaves chinesas iluminaram com radar jatos japoneses, um gesto considerado hostil na política internacional, pois é a ação imediatamente anterior a um possível disparo.\nDurante o telefonema, Koizumi afirmou que o Japão seguirá com atividades de vigilância e monitoramento territorial e marítimo, e os dois lados expressaram preocupação com atos que podem aumentar a tensão regional, uma vez que concordam que as ações de Pequim não contribuem para a paz e a estabilidade.