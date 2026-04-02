Jonathan, o animal terrestre mais velho do mundo, uma tartaruga gigante das seicheles, morreu nesta quarta-feira (1º), com uma idade estimada de 193 anos. A informação foi confirmada por seu veterinário, Joe Hollins, em seu perfil no X.\n"É com o coração partido que compartilho que nosso querido Jonathan faleceu hoje pacificamente. Esse gentil gigante sobreviveu a impérios, guerras e gerações de seres humanos", disse Hollins.\nEle destacou que "como seu veterinário por muitos anos foi uma honra cuidar dele, alimentá-lo com bananas na mão, vê-lo se aquecer ao sol e me maravilhar com sua sabedoria silenciosa."\nOnça encontrada com coleira reaprende a caçar para voltar à natureza em Goiás\nGato mourisco com três patas é o novo morador de instituto em Corumbá de Goiás\nUSP estuda interação entre macacos e humanos no Parque Areião