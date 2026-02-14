Mais brasileiros foram mortos na Guerra da Ucrânia em 2025 do que a soma de todos os anos anteriores do conflito, iniciado em fevereiro de 2022, de acordo com dados do Itamaraty enviados à Folha.\nO governo brasileiro contabiliza os óbitos de 23 cidadãos do país desde o começo da guerra. Destes, 12 (52%) perderam a vida no ano passado. Outros três foram declarados mortos neste ano, em pouco mais de um mês.\nA pasta registra também aumento dos brasileiros considerados desaparecidos. O total é de 44, e 34 pessoas (77%) foram incluídas nessa lista em 2025. Os números correspondem apenas aos casos formalmente comunicados ao Brasil pelos governos da Rússia e da Ucrânia.\nAo menos 12 brasileiros morreram em combate na Guerra da Ucrânia, diz Itamaraty\nJovem de Anápolis morre em combate na Guerra da Ucrânia