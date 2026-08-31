-POP_Terremoto_Nepal_260826 (1.3448939)\nPelo menos 903 pessoas morreram e 4.247 continuam desaparecidas no Nepal após o deslizamento na quarta-feira (26), em uma área próxima à fronteira com a China, informou nesta segunda-feira (31) a autoridade nepalesa responsável pela gestão de emergências. A imprensa estatal chinesa já havia confirmado a morte de 16 pessoas no Tibete e o desaparecimento de 546 após o desastre de quarta, elevando o balanço total para 919 mortos e 4.793 desaparecidos (assista acima).\nDe acordo com a mídia estatal chinesa, a enchente foi "causada pela instabilidade das geleiras sob os efeitos de longo prazo do aquecimento global", acrescentando que se tratava de uma "nova e relevante característica dos desastres da criosfera" no planalto tibetano. Segundo a CCTV, cientistas chineses constataram que o deslizamento de lama vindo do lado nepalês levou de seis a sete minutos para chegar ao posto de fronteira de Gyirong.