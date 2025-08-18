Micherre Fox, 31, realizou um plano que vinha desenhando havia dois anos. Ela achou um diamante branco de 2,30 quilates no Crater of Diamonds State Park (Parque Estadual Cratera de Diamantes - em tradução livre), no Arkansas, Estados Unidos, e pretende transformar a pedra no próprio anel de noivado.\nEncorajada pelo parceiro, Fox decidiu que queria garimpar a joia que simbolizaria o casamento. "Há algo simbólico em poder resolver problemas com dinheiro, mas às vezes o dinheiro acaba em um casamento. Você precisa estar disposta e ser capaz de resolver esses problemas com trabalho duro", disse ao portal do parque.\nA moradora de Nova Iorque escolheu o Crater of Diamonds State Park. O local é o único aberto ao público onde visitantes podem procurar diamantes e ficar com o que encontram.\nMulher encontra carteira com R$ 200 e devolve ao dono em Novo Gama