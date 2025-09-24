Uma passageira de um cruzeiro ficou presa em um tobogã aquático a 48 metros de altura em relação ao mar. Um vídeo gravado por outros passageiros do navio viralizou nesta terça-feira (23).\nSegundo a revista People, o incidente aconteceu na última sexta (19) no navio Bliss, que estava passando pelo Alasca. Nas imagens, a mulher aparece presa no escorregador em um trecho de looping, em que a água deveria tê-la empurrado para cima.\nNo vídeo, uma pessoa aparece dizendo: "Meu Deus, ela está literalmente entalada". Mais de 6,8 milhões de pessoas visualizaram o vídeo original, que já foi replicado em diversas redes sociais.\nO navio é de uma companhia norueguesa e estava em uma viagem de sete dias pela costa do Canadá, de acordo com a publicação. No site da companhia, é informado que o tobogã chamado Ocean Loops conta com dois loopings, altura de 48 metros acima do mar e distância lateral de três metros do navio. A companhia diz que o brinquedo é seguro para pessoas de até 130 quilos.