Cada vez mais cobiçada pelo governo Donald Trump, a Groenlândia tem uma história geológica longa e diversificada, que vai das origens da crosta terrestre à Era dos Dinossauros, incluindo diversos momentos em que a região tinha clima tropical. A diversidade de formações rochosas ali já rendeu fósseis importantes e tem potencial considerável para a mineração, apesar de alguns desafios logísticos.\n"Do ponto de vista geológico, a beleza da Groenlândia é que todas as rochas estão muito bem expostas, por causa da vegetação escassa. Para um geólogo, é como ir para o céu", resume Per Kalvig, pesquisador do Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia. "Conseguimos enxergar em 3D o que aconteceu ali, em escalas pequenas e grandes. Não é pouca coisa."\nTrump diz que foi alcançado arcabouço para um acordo sobre Groenlândia