Raquel Maciel de Sousa, de 41 anos, denunciou que foi espancada pelo namorado goiano, natural de Anápolis, na Irlanda. Ao POPULAR, a mulher relatou que o crime aconteceu logo após ela voltar do Brasil, e ele ter uma crise de ciúmes.\nA agressão foi toda no quarto. Quando ele entrou, eu já estava cochilando. Acordei já com ele em cima de mim, me batendo. Ele me enforcou tanto que eu fiz xixi na roupa", contou.\nO POPULAR entrou em contato com o suspeito para que pudesse se posicionar, mas não teve retorno.\nO caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (11), na cidade de Athenry, no Condado de Galway, segundo Raquel. Ela revelou que os dois estavam juntos há 1 ano e que ele sempre foi ciumento. Contudo, desde que viajou para casa de parentes no Pará e Tocantins, ele teria enviado diversas mensagens perguntando onde ela estava e se desesperado nos momentos em que ele não tinha retorno na conversa, conforme a mulher.