A brasileira Raquel Maciel de Sousa, de 41 anos, que denunciou ter sido espancada pelo namorado goiano, natural de Anápolis, na Irlanda, disse que ele tinha ciúmes até de amigas dela. A mulher ressalta que quem ama não machuca e que nada justifica ‘tanta barbaridade’. O homem chegou a ser preso, mas foi solto horas depois, segundo Raquel.\nEstá meio que tudo confuso. Uma tristeza, aquela pessoa que estava do meu lado, que estava aqui para cuidar de mim. Mesmo dilacerada não vou parar até vê-lo na cadeia onde é o lugar dele. Quem ama não machuca. Nada justifica. Chega de tanta barbaridade com nós [mulheres]”, desabafou Raquel em entrevista ao POPULAR.\nVeja entrevista da sobrinha de Raquel à TV Anhanguera: 'Relacionamento era abusivo'\nO POPULAR entrou em contato com o suspeito, por ligações e mensagens nesta quarta-feira (13), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.