Ao menos 26 pessoas morreram depois que dois barcos de migrantes naufragaram próximo à ilha de Lampedusa, no sul da Itália, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira (13).\nFilippo Ungaro, da agência da ONU para refugiados (Acnur), expressou "profunda angústia" com o episódio e disse que mais pessoas ainda podem estar desaparecidas no mar.\nSegundo a guarda costeira e funcionários das Nações Unidas, cerca de 10 pessoas continuam desaparecidas. A ONU e a Cruz Vermelha informaram que 60 pessoas foram resgatadas —56 homens e quatro mulheres— e levadas em segurança para a ilha.\nSegundo a agência de notícias Ansa, entre os primeiros corpos recuperados estão os de um bebê, três adolescentes e duas mulheres.\nDe acordo com autoridades italiana envolvidas no resgate, o grupo com cerca de 96 pessoas vinha da área de Trípoli, na Líbia, em dois barcos. Uma das embarcações começou a afundar e eles transferiram-se para o outro barco, que mais tarde virou em águas agitadas.