Equipes de resgate do Nepal intensificaram nesta segunda-feira (31) as buscas para alcançar centenas de trabalhadores presos em túneis de projetos hidrelétricos atingidos pela enchente no Himalaia na semana passada. Socorristas da China e da Índia foram mobilizados para ajudar na operação.\nSegundo as autoridades, ao menos 933 trabalhadores estão presos nos túneis. Ainda não há informações sobre quantos deles estariam vivos.\nO desastre, atribuído ao colapso de uma geleira, matou ao menos 919 pessoas e deixou 4.793 desaparecidas. Do total de mortos, 903 foram registrados no Nepal, segundo balanço da polícia, e 16 do lado chinês, de acordo com a imprensa estatal. A Cruz Vermelha estima que mais de 90 mil pessoas foram afetadas pelo desastre.\nO foco dos trabalhos concentra-se nos distritos nepaleses de Rasuwa e Nuwakot, os mais atingidos, onde 11 projetos hidrelétricos foram bloqueados.