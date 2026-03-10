"Ainda não terminamos", afirmou o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, sobre a ofensiva militar de Israel contra o Irã, assegurando que a operação está enfraquecendo a liderança clerical iraniana.\n"Nossa aspiração é que o povo iraniano se liberte do jugo da tirania; em última instância, depende deles. Mas não há dúvida de que, com as medidas tomadas até agora, estamos quebrando seus ossos e ainda não terminamos", declarou Netanyahu durante uma visita ao Centro Nacional de Comando de Saúde na noite de segunda-feira (9), segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (10).\nTambém nesta segunda, o presidente dos Estados Unidos afirmou que a guerra no Irã vai "acabar bem rápido", nove dias após os primeiros ataques contra a República Islâmica. O conflito foi ampliado pela reação de Teerã aos ataques iniciais de Washington e de Israel, com bombardeios a outros países na região.