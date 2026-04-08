O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que o cessar-fogo de duas semanas na guerra contra o Irã não inclui o Líbano, e Tel Aviv continuou bombardeando o país vizinho nesta quarta-feira (8).\nO Líbano foi arrastado para o conflito após o grupo Hezbollah, aliado de Teerã, ter atacado o Estado judeu em retaliação. O sul do país voltou a ser ocupado por Israel, que por sua vez bombardeia também a capital Beirute e outras áreas do vizinho ao norte.\nO presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou nesta quarta que espera que o país seja incluído na trégua.\nO Hezbollah pediu que os moradores deslocados devido ao conflito devem evitar retornar para suas casas antes que um acordo de cessar-fogo com o Líbano seja anunciado.\nEUA emitem alerta após hackers pró-Irã atacarem sistemas de água e energia